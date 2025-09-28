La recente storia di Fredy Guarin è ben nota. L'ex centrocampista dell'Inter per anni ha lottato contro l'alcolismo e da qualche mese ha iniziato a vedere la luce in fondo al tunnel e oggi Guarin è una persona diversa: CONTINUA A LEGGERE
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Ex Inter, Guarin si confessa: “L’alcol mi ha portato via tutto. Resto in vita per…”
ultimora
Ex Inter, Guarin si confessa: “L’alcol mi ha portato via tutto. Resto in vita per…”
L'ex centrocampista dell'Inter per anni ha lottato contro l'alcolismo e da qualche mese ha iniziato a vedere la luce in fondo al tunnel
© RIPRODUZIONE RISERVATA