Ex Inter – Il Newcastle pensa a Conte: per i bookmakers si può fare. Le quote…

Per i bookmakers Antonio Conte può sedersi sulla panchina del Newcastle: le quote del possibile arrivo alla guida dei 'Magpies'

Proprio per questo motivo, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, si fa avanti per il ruolo di nuovo tecnico dei bianconeri d’Inghilterra Antonio Conte. L’arrivo dell’italiano, fermo dopo l’addio in estate dall’Inter, entro il 31 luglio del 2022, vale 3 volte la posta. Come già dimostrato in diverse esperienze passate, l’allenatore pugliese è spesso riuscito nell’impresa di trasformare squadre apparse in difficoltà in macchine vincenti capaci di iniziare importanti cicli. Esattamente la speranza del nuovo proprietario giunto nel Regno Unito per portare il Newcastle al vertice del calcio mondiale.