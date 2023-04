Ex Inter, Juan Jesus rinnova il contratto con il Napoli: opzione fino al 2027

"La SSC Napoli comunica di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive di Juan Jesus fino a giugno 2025 con opzione fino a giugno 2027". Poche righe a certificare il consolidamento di un rapporto lavorativo che ha mantenuto le aspettative: Juan Jesus e il Napoli si sono detti sì ancora una volta. L'ex difensore dell'Inter e il club azzurro hanno scelto di proseguire insieme, allungando il contratto in essere fino al 2025 con opzione addirittura per altri due anni.