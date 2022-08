Ex Inter, Mazzarri potrebbe diventare il nuovo c.t. del Marocco. In queste ore…

Esonerato a maggio dal Cagliari, Walter Mazzarri è pronto a tornare in panchina. L'ex tecnico dell'Inter potrebbe diventare il nuovo c.t. del Marocco. L’indiscrezione arriva dall’emittente Al Araby. "Mazzarri in queste ore si troverebbe a Rabat dove si sarebbe incontrato con alcuni membri della Federcalcio marocchina per raccogliere la panchina della nazionale rimasta vacante dopo la burrascosa separazione dal bosniaco Vahid Halilhodzic, licenziato pochi giorni fa per disaccordi con il presidente federale del paese nordafricano". Il Marocco disputerà i Mondiale in Qatar, per Mazzarri una grande occasione dopo le ultime deludenti esperienze in panchina. Lì troverà un altro ex Inter, Achraf Hakimi.