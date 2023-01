Ex Inter, Nainggolan torna in Italia? Fumata bianca con un club di Serie B

Radja Nainggolan potrebbe tornare in Italia. L'ex Inter è finito nel mirino di una squadra di Serie B, dove troverebbe un suo vecchio amico, come conferma anche l'aggiornamento che arriva da TMW in queste ore. Si legge infatti: "Lavori in corso in casa SPAL per Radja Nainggolan, si cerca l’intesa fino a giugno e le parti stanno provando ad arrivare alla fumata bianca a stretto giro di posta".