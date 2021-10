Ex Inter – Thiago Motta resta allo Spezia: decisive le prossime gare. In arrivo…

Lo Spezia conferma Thiago Motta in panchina: l'ex calciatore dell'Inter non viene esonerato e accoglie un nuovo calciatore

In mattinata la ripresa degli allenamenti a Follo, poi nel pomeriggio ci sarebbe stata la chiacchierata con i vertici della società aquilotta. Confermati i rumor delle ultime ore con Thiago Motta che proseguirà la sua avventura sulla panchina dello Spezia anche se al momento i risultati non sono stati soddisfacenti e il 4-0 incassato a Verona ha fatto decisamente rumore. Sarà decisiva a questo punto la partita in casa con la Salernitana il 16 ottobre, un match da vincere assolutamente contro una diretta concorrente.