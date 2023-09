Ex sovrintendente Milano: “San Siro? Dal 2025 non si potrà abbattere”

Intervenuto ai microfoni di Repubblica, Alberto Artioli , ex sovrintendente di Milano, ha parlato così del futuro di San Siro : «Dal 2025 lo stadio di San Siro non si potrà abbattere. A meno che fra due anni non cambi una buona parte degli attori istituzionali coinvolti, ipotesi secondo me remota, anche perché decisioni come quelle su un vincolo sono collegiali e complesse. Ma vorrei fare una premessa».

«Il vincolo vero e proprio sullo stadio di San Siro ancora non c’è perché la legge impone di aspettare che l’oggetto in questione compia settant’anni. Detto ciò, poiché Comune e squadre avevano la necessità di uscire dal “limbo amministrativo” in cui si trovavano, per correttezza istituzionale, la sovrintendente in accordo con il sindaco si è espressa in via eccezionale prima della scadenza dando indicazione di come si esprimerebbe sulla verifica di interesse culturale del secondo anello del Meazza. Ma, ripeto, l’istanza si potrà firmare formalmente solo nel 2025».