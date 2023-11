Fabbian in gol col Bologna: centrocampista più giovane in A con due gol all’attivo

Il giocatore è stato ceduto in estate dall'Inter ai rossoblù: oggi ha segnato l'uno a zero contro il Toro

Doveva giocare nell'Udinese, ma alla fine è sbarcato al Bologna quando l'affare Samardzic-Inter non si è concretizzato. Giovanni Fabbian ha segnato contro il Torino, nella gara che si è giocata al Dall'Ara, il gol dell'uno a zero. Il giocatore che il club nerazzurro questa estate ha ceduto ai rossoblù per cinque mln (e con diritto di riacquisto nel 2025 fissato a 12 mln) ha esordito da titolare nella squadra di Thiago Motta e ha messo a segno il secondo gol in questa stagione.