Fabbian, croce e delizia in 45 minuti: ottavo gol in campionato ed espulsione

Il centrocampista di proprietà dell'Inter prima porta in vantaggio la Reggina, poi lascia i suoi in 10 per doppia ammonizione

Protagonista nel bene e nel male: Giovanni Fabbian fa ancora parlare di sè. Questa volta, però, non solo per cose positive. Succede tutto nei primi 45 minuti di Cittadella-Reggina: il centrocampista classe 2003 di proprietà dell'Inter prima porta in vantaggio i calabresi con un imperioso colpo di testa al 20' sugli sviluppi di un calcio d'angolo (ottavo gol in campionato), poi si fa cacciare allo scadere della prima frazione per un'espulsione per doppia ammonizione.