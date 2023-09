Fabbian: “Estate un po’ tormentata ma al Bologna ho detto subito sì. Il gol….”

Su DAZN, dopo il gol vittoria contro il Cagliari, Giovanni Fabbian - che in estate si è trasferito al club rossoblù dall'Inter dopo aver sfiorato l'Udinese nella trattativa poi saltata per Samardzic, ha rilasciato alcune dichiarazioni. «Il gol? Ancora non ci credo, farlo qui nella prima partita davanti al mio pubblico è un'emozione ulteriore. Mi farò trovare subito pronto per la prossima partita. E' stata un'estate un po' tormentata per me, quando ho saputo del Bologna ho detto subito sì». Il centrocampista è stato acquistato dai rossoblù per cinque mln e il club nerazzurro hanno mantenuto il diritto di contro-riscatto fissato su 12 mln.