Fabbian: “Contento per il gol, l’importante è la vittoria. Modelli? Mi ispiro a Barella”

Dopo la vittoria per 2-0 sul Pescara, Giovanni Fabbian , autore del primo gol per l'Inter Primavera, ha parlato così ai microfoni dei cronisti, tra i quali anche FCIN1908.it

"Sono molto contento di riuscire a contribuire con i gol per la squadra, l'importante è la vittoria del gruppo. Se arriva il gol singolo è un piacere in più. Cerco sempre di fare quello che mi chiede il mister e lo staff, mi adeguo a ciò che mi viene detto. Se arrivano i gol è un altro motivo di orgoglio. Modelli? Mi piace Barella, cerco di trarre qualcosa dalle sue giocate e vederlo per ispirarmi a lui. Vittoria oggi? Ho contribuito oggi, sono felice. C'era bisogno di una vittoria dopo alcuni risultati non positivi, dobbiamo continuare su questa strada tutti assieme".