Sky – Per Giovanni Fabbian offerta all’Inter dal Frosinone

È contento di essere nel ritiro dell'Inter , si sta godendo i momenti nei quali può raccogliere, come una spugna con l'acqua, aneddoti e esempi che arrivano dai giocatori nerazzurri. Giovanni Fabbian , centrocampista di proprietà del club nerazzurro, oggi ha parlato dei suoi giorni in ritiro alla Pinetina insieme ai ragazzi di Inzaghi .

Per lui, da quanto sottolineato da Skysport, sarebbe arrivata un'offerta del Frosinone per il prestito. Dopo l'ultima esperienza in Serie B con la Reggina si prospetta una nuova stagione in prestito per il ventenne che piace anche a Lecce, Torino e Bologna.