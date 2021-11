Napoli, Fabian Ruiz: “Inter molto forte. Sarà difficile, ma proveremo a vincere”

Intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Inter-Napoli, Fabian Ruiz, centrocampista azzurro, ha parlato così del match di San Siro

"Sappiamo che è una partita difficile, loro sono forti e siamo a casa loro. Ma vale 3 punti come le altre partite, vogliamo vincerle tutte per i nostri tifosi. Sarà tosta, ma ci proveremo. Brozovic? E' un grande giocatore. Spalletti mi sta aiutando tanto per fare bene in campo. Speriamo di continuare così".