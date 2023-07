Fabio Lopez: “L’Arabia? Paese che vuole investire perché non mancano i mezzi”

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, Fabio Lopez, allenatore, ha parlato così dell'Arabia Saudita, dove ha lavorato tra il 2016 e il 2018: "Dal 2018 ha fatto dei passi avanti, anche verso le donne che prima da sole non potevano venire per turismo. E con l'aiuto del calcio vogliono far evolvere anche questo settore. Ora ci sono anche manager stranieri, Ronaldo è stato un modo per aprire, ma per aprirlo del tutto bisogna cambiare la mentalità.