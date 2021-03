Fabio Luciano: “Vidal al Flamengo? Non ha senso restare in Europa altri tre anni”

Le parole dell'ex calciatore brasiliano: "È bello vedere Vidal, che è stato anche Bayern e al Barça, sognare di giocare qui"

Intervenuto ai microfoni di Fox Sports Brasil, Fabio Luciano, ex difensore brasiliano, ha parlato così della possibilità di vedere un giorno Arturo Vidal vestire la maglia del Flamengo: "È bello vedere Vidal, che è stato anche Bayern e al Barça, sognare di giocare qui. Ma ho detto a Isla: "Digli che al Flamengo non verrebbe per ritirarsi. Non ha senso restare in Europa per altri tre anni, il Flamengo è una squadra che offre molto".