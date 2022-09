Facchetti: “Antipatico fare nomi, cambi arrivati quando tutto era scritto. Delitto se…”

Gianfelice Facchetti ha analizzato la prestazione dei nerazzurri in Champions League con una riflessione pubblicata su Leggo. Si parla di risposta arrivata solo a "singhiozzo" e di "buone intenzioni" che però non risultano ancora sufficienti ad "allontanare la sensazione di vulnerabilità". Anche con il Bayern Monaco , avversario di tutto rispetto, l'Inter ha faticato e mostrato evidenti limiti.

"Poi, i cambi, quando tutto era scritto. Fare nomi è antipatico e non ne farò mai quando perdo. Abbiamo visto una volta di più schierati così, quanto sia difficile portare molti uomini in attacco e gli ultimi 25 metri trasformarsi in una specie di frontiera invalicabile. Osiamo poco, nell'ultimo tocco, nell'arrembaggio a cui crediamo fino a un certo punto. Sarebbe un delitto lasciarci travolgere dall'inerzia della discesa. La palla nera con su scritto INTER è sempre laggiù. La sola cosa che conta è riportarla in alto e ritrovarsi una volta per tutte. Conta solo questo", ha concluso Gianfelice Facchetti esortando i nerazzurri a ritrovare la strada.