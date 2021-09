Torna il Giacinto Facchetti Awards: da Eto’o a Matthäus, ecco chi sarà premiato

Torna in presenza il Giacinto Facchetti Awards, premio in ricordo dell'indimenticato capitano dell'Inter e della Nazionale

Torna in presenza il Giacinto Facchetti Awards, premio in ricordo dell'indimenticato capitano dell'Inter e della Nazionale. L'appuntamento voluto dalla famiglia, che ogni anno premia personalità che si sono distinte per quei valori che hanno caratterizzato la vita del grande calciatore coniugando doti atletiche e di far play, è in programma il 20 settembre al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano.