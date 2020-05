Festival delle figurine, scambi e beneficienza: la celebrity sticker è dedicata a Facchetti

Il tradizionale festival delle figurine andrà in scena quest’anno su Facebook (sulla pagina di Figurine Forever). In tempo di coronavirus è cambiata l’organizzazione (gli espositori potranno postare e mettere online i prodotti in vendita), ma il senso dell’appuntamento è rimasto fedele agli obiettivi di sempre: scambi di figurine, mercatino e naturalmente beneficienza. Il festival bolognese si svolgerà dal 22 al 24 maggio e si rivolge ad appassionati e collezionisti.

, e una nuova FanForever Card (assegnata a Omar Pedrini, fondatore dei Timoria). Gli utili di queste vendite serviranno a raccogliere fondi in particolare a favore dell’Ospedale di Cassano d’Adda (Milano). Anche parte degli introiti delle vendite degli espositori saranno finalizzati alla stessa iniziativa. Venerdì 22 maggio verrà messa on line la lista aggiornata del materiale disponibile. Come annunciato lo scorso anno, all’avvio del progetto ideato dall’Associazione Figurine Forever, i fondi serviranno a sostenere “Adotta con la figurina – Stickers Raising for Madagascar”, la campagna internazionale di raccolta figurine a sostegno delle adozioni a distanza nel villaggio Tulear, in Madagascar, dove opera l’Ong Mondobimbi Tafita.