Intervenuto sulle frequenze di Radio Bruno, Gianfelice Facchetti è tornato su Fiorentina-Inter . Inoltre il figlio del grande Giacinto ha parlato della gara tra nerazzurri e viola in programma lunedì. "La Fiorentina aveva gli uomini contati, ma i primi undici erano di grande livello. Palladino non ha dovuto fare i cambi. I viola hanno fatto una partita di grande dedizione e sacrificio, correndo molto".

"L'Inter era partita bene, nonostante le due occasioni della Fiorentina. Nel secondo tempo è entrata completamente scarica e non è riuscita mai a reagire. Non conosco le cause di ciò, magari la stanchezza delle tantissime partite potrebbe portare al totale crollo visto giovedì. Si aspetta cambi? Non credo ci sia molto da cambiare. Partirà Barella, ma fondamentalmente la risposta positiva dovrà arrivare dal gruppo".