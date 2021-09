Facchetti: “Inter, ecco da dove ripartire. Il FPF è stato un fallimento perché…”

Dal fallimento del Fair Play Finanziario, fino al momento dell'Inter sono alcuni dei temi trattati da Gianfelice Facchetti

Intervistato da L'Interista, Gianfelice Facchetti parla dei problemi che il calcio attuale sta affrontando a causa della pandemia. Dal fallimento del Fair Play Finanziario, fino al momento dell'Inter, sono alcuni dei temi trattati da Gianfelice. "Si naviga su un Titanic dove non importa la classe del tuo biglietto, perché se si affonda si affonda tutti. Non è una gara a tu stai peggio di me economicamente. Bisognerebbe rifondare, ricominciare da capo anche se parliamo di un’utopia in questo momento. Però il fair play finanziario è stato un fallimento, non ha fatto altro che allargare una forbice già preesistente tra un’élite calcistica e il resto del mondo. Mi auguro che, dopo il mondiale in Qatar dell’anno venturo, si riparta mettendo i tifosi al centro del progetto, abbassando gli stipendi, tornando a un pallone più umano".

"L'Inter? Spero ci sia sempre posto, in dirigenza, per i Marotta o gli Ausilio di turno, abili a ricostruire in pochissimo tempo una squadra competitiva dopo le partenze che tutti conosciamo. Abbiamo buone prospettive in un campionato tanto equilibrato. Anche per noi dovrà valere il principio del ripartiamo: dai giovani, da stipendi meno esosi, da Simone Inzaghi che sto imparando ad apprezzare, pur conoscendone già le doti. Ma, soprattutto dalla nostra storia e dalla nostra identità: non hanno prezzo e non sono in vendita".