Facchetti: “Inter, con la Fiorentina gara difficile. Spero Skriniar rinnovi. Zhang…”

Intervenuto sulle frequenze di Radio Firenzeviola, Gianfelice Facchetti ha parlato di Fiorentina-Inter in programma sabato al Franchi. "Conosco bene le squadre di Italiano perché ho una simpatia per lo Spezia, anno scorso era una delle squadre più belle da vedere in tutta la lega, oggi sta mancando un po' di concretezza sotto porta. E' una piazza che si fa sentire quindi l'Inter non deve arrivare pensando di aver già vinto, sarà una partita molto difficile".

"Le due partite con il Barcellona hanno dato una scossa all'ambiente e tranquillità ad Inzaghi, L'Inter anche in campionato è in ripresa. Spesso i giudizi sono condizionati da chi vince e chi perde e non dalle prestazioni, in campo la squadra è tornata unita e si aiutano, è molto incoraggiante. Oggi si gioca ogni 3 giorni, non c'è il tempo per correggere gli errori e ci si spazientisce velocemente. Lautaro ha sempre fornito prestazioni generose ed ha trovato un gol importante al Camp Nou, non credo si stia riposando perché ha la testa al mondiale, sta dando il massimo".