Facchetti: “Nuovo San Siro? Credo ci siano soluzioni migliori. Una cosa non mi è chiara”

Stadio Milano: Facchetti, nuovo S. Siro non è jolly per vincere partite Milano, 26 set. (LaPresse) - "Mio padre lo sosteneva più di 20 anni che serviva uno stadio di proprietà, ma credo ci siano strade migliori rispetto a quella che si sta prospettando". Lo ha detto a LaPresse Gianfelice Facchetti, figlio dell'indimenticato capitano nerazzurro Giacinto Facchetti, a proposito del possibile abbattimento dello stadio Meazza per far sorgere un nuovo impianto per Inter e Milan. "Capisco l'esigenza di aumentare i ricavi per i club, ma lo stadio non un jolly che ti fa vincere le partite", ha aggiunto.