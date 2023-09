Facchetti sui fischi a Donnarumma: “Irrecuperabile imbecillità: meglio che l’Italia giochi…”

Un palcoscenico come il Meazza non si merita un'immagine così brutta del tifo: il pensiero di Gianfelice Facchetti

Di Nazionale italiana si è parlato non solo scendendo nei dettagli della prestazione degli Azzurri contro l'Ucraina ma anche per uno spiacevole episodio che ha visto San Siro tristemente protagonista. I fischi a Gigi Donnarumma , da parte dei suoi ex tifosi che mai gli hanno perdonato l'addio al Milan per i modi con i quali è stato fatto, sono diventati tema di discussioni e polemiche accese. Sicuramente hanno rappresentato la parte triste della serata calcistica.

Il messaggio di Gianfelice Facchetti

"Sulla questione dei fischi a San Siro è vietato perdere altro tempo a convincere chi non coglie la differenza tra la maglia degli Azzurri e il resto, inutile insistere, meglio che l'Italia giochi in qualsiasi altra città per non regalare il palcoscenico del Meazza a un'irrecuperabile imbecillità...", ha dichiarato Gianfelice Facchetti utilizzando i social per veicolare il suo messaggio.