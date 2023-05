Facchinetti posta la foto del figlio con la maglia del Milan: “L’unica possibilità per…”

Francesco Facchinetti è un grande tifoso dell' Inter . Recentemente l'artista ha voluto spendere belle parole nei confronti di Simone Inzaghi e del suo operato con la squadra nerazzurra. Supercoppa, Coppa Italia, qualificazione in CL e la finale di Champions League contro il Manchester City in programma il 10 giugno. Non male per una squadra che ad un certo punto della stagione era stata considerata spacciata.

Proprio per la sua fede nerazzurra dichiarata, Facchinetti ha dovuto spiegare perché il figlio giocasse invece per il Milan. Francesco ha postato oggi sui social alcune foto di un torneo vinto dalla squadra del figlio, sottolineando le belle emozioni provate in una giornata di sport. In molti gli hanno chiesto come mai il figlio tifasse per i rossoneri: "Devo fare una precisazione. Leone tiene all’Inter. Ma in svizzera i nerazzurri non ci sono e quindi l’unica possibilità per farlo giocare era il Milan".