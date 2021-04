Facchinetti: “Superlega brutta sceneggiata. Stona però la morale Uefa”

Il pensiero del noto tifoso nerazzurro a proposito del tema che sta facendo più discutere in tutta Europa

Il progetto della Superlega si è schiantato in pochi giorni. Francesco Facchinetti, noto tifoso nerazzurro, ha espresso il suo pensiero ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Premessa: ci sono cose più importanti. Però qui siamo sul filo-comico, in situazione di pandemia è una brutta sceneggiata. E la Uefa che fa la morale stona: non è credibile. Il calcio e business danni, non lamentiamoci ora. Le 12 hanno sbagliato il modo, ma sono fondamentali in un sistema che genera tanti soldi. Senza Inter, Milan, Juve che beneficio avrebbe la A?".