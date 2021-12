CorSera – Inter, passeggiata sulla Roma. E senza doccia finale

Il quotidiano parla della vittoria dei nerazzurri contro la formazione giallorossa come di una gara fin troppo facile

Il Corriere della Sera parla della vittoria dell'Inter con la Roma. Contro i giallorossi il Napoli ha pareggiato, il Milan ha vinto a fatica, mentre la squadra nerazzurra "ha passeggiato e a fine partita i suoi giocatori non hanno nemmeno dovuto fare la doccia". Forse neanche Inzaghi pensava che tutto sarebbe stato così semplice: "possesso palla (66% ma ancor di più nel primo tempo, l’unico vero), fase offensiva e difensiva, personalità e dispendio di energie. I migliori, uno per reparto, sono stati Bastoni, Calhanoglu e Dzeko ".

Il quotidiano sottolinea che "L’Inter è in questo momento la squadra più in forma del campionato e può permettersi anche qualche assenza (De Vrij e Darmian) più la panchina precauzionale di Lautaro. Cosa che non si può certo dire della Roma. Mourinho ha rischiato un’altra debacle tipo quella in Conference League contro il Bodo Glimt. Il risultato è stato meno umiliante, non la prestazione".