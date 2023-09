Faggiano: “Dimarco tra i migliori al mondo, Bastoni talento da subito”

"Sicuramente sì, ma sono stati bravi tanti allenatori che ha avuto nel corso della sua carriera. Inzaghi è stato molto bravo, con lui e non solo, ma anche D'Aversa, che è stato importante anche per Bastoni, e Conte. Sono stati importanti anche i dirigenti: ai tempi del Parma vincemmo contro l'Inter a Milano, in un momento in cui sembrava che la sua storia in nerazzurro fosse finita. Invece si è dimostrato un giocatore importante e il primo a crederci sempre, ve lo posso assicurare, è stato Piero Ausilio con il suo staff. L'hanno sempre seguito, ci hanno sempre puntato".