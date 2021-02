Falco: “Stankovic allenatore? Carismatico come quando giocava. Mi ha detto di…”

L'attaccante della Stella Rossa Filippo Falco ha parlato a La Gazzetta dello Sport del rapporto con Dejan Stankovic

Intervenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Filippo Falco, ex Lecce ed ora in forza alla Stella Rossa, ha parlato così in vista della sfida al Milan:

«A inizio gennaio il mio agente Mario Giuffredi mi parla di contatti con la Stella Rossa. Sembrava un’ipotesi come tante, invece poi l’interesse si è fatto insistente: è stata la mia prima scelta».

Dejan Stankovic, il suo allenatore, cosa le chiede?

«È carismatico come lo era da giocatore. Sta sempre sul pezzo, pretende tantissimo. Mi ha ripetuto di stare tranquillo, di ambientarmi senza fretta, di non volere tutto e subito perché il tempo non mancherà. Si aspetta tanto da me, mi rende orgoglioso: mi ha detto che insieme faremo grandi cose».

Dalla Serie B alla corsa allo scudetto: ambizioni?

«Vincere un titolo sarebbe bellissimo, a livello personale lavorerò per diventare un giocatore internazionale, fare più presenze possibili in Europa League e magari in Champions. Esordire in Europa contro il Milan mi renderà molto fiero. Di loro non mi fido, Ibra e Mandzukic sono il top».