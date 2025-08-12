Colpo di scena a Pressing: nel consueto appuntamento domenicale di Canale 5 non ci sarà più Ivan Zazzaroni

Matteo Pifferi Redattore 12 agosto - 14:17

Colpo di scena a Pressing: nel consueto appuntamento domenicale di Canale 5 dove si parlerà di calcio subito dopo il posticipo serale di Serie A, non ci sarà più Ivan Zazzaroni.

"Se sul fronte della conduzione risultano confermatissimi Massimo Callegari e Monica Bertini, lo stesso discorso non può dirsi valido per il parterre dei commentatori e degli ospiti. Innanzitutto, tra le new entry si registra l’arrivo di Emanuele Viviano. L’ex portiere di Fiorentina e Sampdoria, molto attivo sui social e protagonista del podcast di TvPlay, si siederà al tavolo assieme agli altri opinionisti, con la sua partecipazione che dovrebbe essere continuativa.

Al suo fianco troverà i confermatissimi Fabrizio Biasin, Riccardo Trevisani e Sandro Sabatini. Non ci sarà più invece Ivan Zazzaroni. Quella del direttore del Corriere dello Sport è una perdita a dir poco pesante, visto che si trattava di una figura ‘divisiva’ all’interno del dibattito, capace di creare spaccature e temi di discussione", si legge su Fanpage.it.

La motivazione dell'esclusione è la contemporanea partecipazione di Zazzaroni a Ballando con le Stelle anche se il direttore del Corriere dello Sport ne prende parte da 18 anni.

Zazzaroni non è l'unico escluso: in attese di conferme ufficiali, non dovrebbero prenderne parte neanche Walter De Maggio e Raffaele Auriemma. Addio alla quota Napoli, insomma, "Una scelta che parrebbe quantomeno anomala se si considera la recente vittoria dello scudetto della squadra di Conte e la centralità del club di proprietà di Aurelio De Laurentiis negli equilibri del calcio italiano", chiosa Fanpage.it.