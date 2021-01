Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Atalanta-Genoa: Strootman dal 1′, due novità per Gasp

In attesa della super sfida delle 20:45 tra l’Inter e la Juventus, il 18esimo turno di Serie A prosegue con la sfida delle 18 tra Atalanta e Genoa. Nei bergamaschi Djimsiti e Malinovskyi partono dal 1′, mentre dall’altra parte c’è l’esordio dal 1′ di Kevin Strootman, ufficializzato in settimana e tornato in Italia dal Marsiglia.

Di seguito le formazioni ufficiali:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Zapata. A disposizione: Rossi, Sportiello, Maehle, Sutalo, Lammers, Muriel, Caldara, Romero, Depaoli, Pesisna, Ruggeri, Miranchuk. All: Gasperini.

GENOA (3-5-2): Perin; Criscito, Radovanovic, Masiello; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Pjaca, Shomurodov. A disposizione: All.Marchetti, Paelari, Goldaniga, Lerager, Behrami, Bani, Ghiglione, Pandev, Melegoni, Onguené, Rovella, Dumbravanu. All: Ballardini.