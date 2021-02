Arriva finalmente la decisione ufficiale della Lega Calcio in merito al temporaneo gol del 2-0 dell’Atalanta sul Torino: inizialmente assegnata a Robin Gosens, ora è confermata come autorete di Salvatore Sirigu. Spiega infatti Fantacalcio.it: “Contropiede dell’Atalanta, Muriel da sinistra serve dentro verso Gosens, che defilatissimo arriva sulla palla, mette forte in mezzo non trovando lo specchio della porta, ma Sirigu devia in maniera decisiva in rete. Niente assist”.