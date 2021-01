Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Benevento-Milan: Leao il terminale dei rossoneri

Tocca al Milan scendere in campo in questa domenica di Serie A. I rossoneri affrontano in trasferta il Benevento dell’ex Filippo Inzaghi, con l’Inter spettatrice interessata per ovvi motivi di classifica. Le squadre sono già in campo per il consueto riscaldamento, mentre n ottica fantacalcio vi proponiamo le formazioni ufficiali dell’incontro:

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Insigne, Caprari; Lapadula A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Gori, Foulon, Pastina, Del Pinto, Basit, Tello, Dabo, Improta, Di Serio, Moncini, Sau. Allenatore: Filippo Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessie; Diaz, Calhanoglu, Rebic; Leao. A disposizione: A. Donnarumma, Tătărușanu, Conti, Duarte, Kalulu, Musacchio, Castillejo, Frigerio, Hauge, Krunić, Colombo, Maldini. Allenatore: Stefano Pioli.