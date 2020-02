Secondo anticipo di giornata ormai alle porte. Meno di un’ora al calcio d’inizio di Bologna-Genoa, con le squadre in campo per la consueta fase di riscaldamento. Queste le formazioni ufficiali della gara in ottica fantacalcio:

Bologna: Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Poli, Schouten, Svanberg; Orsolini, Palacio, Barrow. All.: Mihajlovic.

Genoa: Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Behrami, Radovanovic, Sturaro, Criscito; Pandev, Sanabria. All: Nicola.