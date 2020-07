Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Bologna-Napoli: Mihajlovic punisce uno dei suoi

Bologna-Napoli è uno dei match in programma in questo turno infrasettimanale di campionato. Gennaro Gattuso ha mescolato un po’ le carte dopo il pareggio con il Milan e vuole risposte dai suoi per preparare al meglio l’impegno di Champions League con il Barcellona in programma tra qualche settimana. Nel Bologna, invece, Mihajlovic lascia fuori Orsolini: “deve svegliarsi”, ha detto ieri il tecnico in conferenza stampa. In ottica fantacalcio, vi proponiamo le formazioni ufficiali dell’incontro:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Tomiyasu, Danilo, Krejci; Medel, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. All.: Mihajlovic.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj, Elmas, Demme, Zielinski, Politano, Milik, Lozano. A disposizione: Ospina, Karnezis, Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Koulibaly, Allan, Fabian, Lobotka, Callejon, Insigne, Mertens. All.: Gattuso.