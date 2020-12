Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Crotone-Spezia: ancora out Agoume

Manca meno di mezz’ora al primo anticipo di questo sabato di Serie A. Allo Scida il Crotone di Stroppa ospita lo Spezia di Vincenzo Italiano nella gara valida per l’undicesimo turno di campionato. Ancora out il giovane Agoume, arrivato in prestito dall’Inter, poco utilizzato fino a questo momento. In ottica fantacalcio, ecco le formazioni ufficiali dell’incontro:

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Eduardo, Zanellato, Molina, Reca; Messias, Simy. Allenatore: Stroppa.

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferreri, Terzi, Chabot, Bastoni; Estevez, Ricci, Pobega; Agudelo, Piccoli, Farias. Allenatore: Italiano.