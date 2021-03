Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Benevento-Verona: c’è Sau dal 1’

Le scelte dei due allenatori in vista della gara di campionato in programma questa sera al Vigorito

Scendono in campo anche Benevento ed Hellas Verona in questo mercoledì ricco di impegni di Serie A. Le due squadre si contendono tre punti importanti per puntellare una classifica comunque positiva. In ottica Fantacalcio, ecco le formazioni ufficiali dell’incontro: