Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Bologna-Napoli: Insigne e Osimhen dal 1′, out Zielinski

Il settimo turno di Serie A prosegue con il posticipo delle 18:00. Allo stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna la squadra felsinea di Sinisa Mihajlovic ospita il Napoli di Gennaro Gattuso, reduce dal successo in rimonta sul campo del Rijeka in Europa League dopo il ko casalingo contro il Sassuolo.

Esclusioni in extremis in casa partenopea: Mario Rui e Ghoulam, partiti per Bologna insieme al resto della squadra, non vanno nemmeno in panchina.

Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Denswil; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Mihajlovic. A disposizione: Da Costa, Ravaglia, Paz, Arnofoli, Calabresi, Khailoti, Baldursson, Kingsley, Svanberg, Ruffo Luci, Rabbi, Pagliuca, Vignato.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Bakayoko, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. Allenatore: Gattuso. A disposizione: Meret, Contini, Malcuit, Mario Rui, Maksimovic, Ghoulam, Rrahmani, Demme, Elmas, Zielinski, Lobotka, Petagna.