Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Atalanta-Fiorentina: Zapata dal 1′

Nerazzurri e viola si sfidano al Gewiss Stadium nel terzo anticipo del sabato di Serie A

Il terzo anticipo di questo sabato di Serie A mette di fronte Atalanta e Fiorentina. Gasperini recupera Zapata e lancia Miranchuk dal primi minuto. Musso va in porta, nonostante sia tornato in extremis come tutti i sudamericani. Nella Fiorentina Dragowski torna dalla squalifica, ma Italiano gli preferisce ancora Terracciano. In ottica fantacalcio ecco le formazioni ufficiali dell'incontro: