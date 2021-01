Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Atalanta-Parma: out Zapata

Atalanta-Parma è uno dei match di Serie A in programma questo pomeriggio. Gli uomini di Gasperini hanno l’occasione per acciuffare altri tre punti importanti per avvicinarsi alle zone nobili di classifica, mentre Fabio Liverani si gioca quello che potrebbe essere l’ultimo jolly prima dell’esonero. In ottica Fantacalcio, ecco le formazioni ufficiali dell’incontro:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Pessina; Ilicic, Muriel.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Busi, Alves, Valenti, Gagliolo; Kurtic, Sohm, Cyprien; Hernani; Karamoh, Inglese.