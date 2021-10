Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Spezia-Salernitana: Motta lancia Salcedo

Le scelte di Thiago Motta e Castori per la gara che apre l'ottavo turno del campionato di Serie A questo pomeriggio alle 15

Sarà Spezia-Salernitana ad aprire questo pomeriggio l'ottavo turno di campionato. Una sfida delicata per entrambe le squadre, alla ricerca di punti per muovere passi importanti verso acque più tranquille di classifica. Thiago Motta schiera una squadra a trazione anteriore, con Salcedo, Nzola e Antiste in campo contemporaneamente. Orfano di Ribery, Castori si affida in avanti a Djuric e Simy. Ecco le formazioni ufficiali in ottica fantacalcio: