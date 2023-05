Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Empoli-Bologna: Satriano in panchina

Gli azzurri di Zanetti cercano gli ultimi punti per la salvezza: dall'altra parte i rossobli di Thiago Motta

Oltre a Udinese-Napoli, la trentatreesima giornata di Serie A si chiude con la sfida tra Empoli e Bologna. Gli azzurri di Zanetti cercano gli ultimi punti per la salvezza: ancora panchina per Satriano, con la coppia composta da Caputo e Cambiaghi in attacco. Dall'altra parte i rossobli di Thiago Motta, che si affida a Orsolini e Barrow.