Le scelte dei due allenatori per uno dei match che apre il sabato di Serie A

La seconda giornata di Serie A sta per iniziare. Il Frosinone alle 18:30 ospita l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, dopo il battesimo di fuoco con il Napoli campione d'Italia. I ciociari puntano sul tridente formato da Baez, Cheddira e Barrenechea, mentre la squadra nerazzurra risponde con Zapata e Lookman. Panchina per il nuovo acquisto Scamacca, così come era capitato nella prima giornata.