Anche il Milan di Stefano Pioli chiude oggi il suo campionato. I rossoneri scendono in campo al Meazza contro il Verona che spera nei tre punti per provare a salvarsi in extremis, mentre loro non hanno più nulla da chiedere alla classifica, con l'Inter ormai troppo lontana per essere raggiunta. In ottica fantacalcio, come di consueto, ecco le formazioni ufficiali dell'incontro: