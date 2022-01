Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Napoli-Salernitana: ospiti in piena emergenza

Le scelte dei due allenatori per il derby campano in programma alle 15 al Diego Armando Maradona

Scende in campo questo pomeriggio anche il Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri ospitano la Salernitana in un derby che torna nel capoluogo campano dopo molti anni, condizionato però dalle tantissime defezioni in casa granata. Sono ben 8 infatti i calciatori positivi al Covid, uno in meno rispetto al limite che avrebbe permesso di rinviare l'incontro. In ottica fantacalcio, queste le formazioni ufficiali della gara: