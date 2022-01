Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Roma-Juve: c’è Dybala, novità Afena-Gyan

Di seguito tutte le scelte ufficiali di Mourinho e Allegri per Roma-Juventus, in programma per la 21ma giornata di Serie A

Alessandro Cosattini

Arrivano le formazioni ufficiali di Roma-Juventus, match in programma alle 18.30 per la 21ª giornata di Serie A. Debutto in giallorosso per Ainsley Maitland-Niles schierato largo a destra al posto dello squalificato Karsdorp, davanti con Zaniolo out gioca Afena-Gyan in coppia con Abraham. Confermate le indiscrezioni sulle Juventus: Kean titolare nel tridente insieme a Dybala e Chiesa. Di seguito le formazioni ufficiali:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Ibanez, Cristante, Smalling; Matiland-Niles, Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan, Vina; Afena-Gyan, Abraham.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Rugani, De Sciglio; McKennie, Locatelli, Bentancur; Dybala, Kean, Chiesa.