Fantacalcio, le formazioni ufficiali Sampdoria-Salernitana: gioca Sensi

Prosegue alle 14.30 la giornata di Serie A con due partite in contemporanea. La Sampdoria ospita la Salernitana in un match chiave per la salvezza: Giampaolo sceglie la coppia Quagliarella-Caputo in attacco, con l'ex Inter Sensi sulla trequarti. Nicola punta sulla coppia Bonazzoli-Djuric davanti. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dagli allenatori.