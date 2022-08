Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Sampdoria-Lazio: c’è Quagliarella

La Sampdoria ospita la Lazio a Marassi per la 4ª giornata di Serie A. Non c'è Caputo al centro dell'attacco, al suo posto c'è Quagliarella; torna titolare Bereszynski in difesa. Tridente con Felipe, Immobile e Zaccagni nei biancocelesti, chance per Luis Alberto dal 1' a centrocampo. Conferme per Lazzari e Marusic da terzini in difesa. Di seguito le formazioni ufficiali: