Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Spezia-Bologna: Arnautovic unica punta

Le scelte degli ex nerazzurri Thiago Motta e Mihajlovic per la gara di campionato in programma questo pomeriggio

Daniele Vitiello

Non solo Milan-Sassuolo in programma questo pomeriggio alle 15 in Serie A. Lo Spezia di Thiago Motta, che mercoledì prossimo sarà di scena a San Siro contro l'Inter, ospita il Bologna di Mihajlovic alla ricerca di punti importanti in chiave salvezza. L'ex nerazzurro si affida a Strelec, Nzola ed Antiste in avanti, con Salcedo e Manj in panchina. I felsinei invece puntano su Arnautovic, con Soriano e Barrow a rimorchio.

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Kovalenko, Bastoni, Maggiore; Strelec, Nzola, Antiste. A disposizione: Zoet, Zovko, Sala, Manaj, Hristov, Podgoreanu, Colley, Ferrer, Salcedo, Agudelo. Allenamento: Thiago Motta

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Orsolini, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. A disposizione: Bardi, Binks, Bonifazi, Sansone, Skov Olsen, Viola, Mbaye, Santander, Van Hooijdonk, Dijks, Vignato, Cangiano. Allenatore: Sinisa Mihajlovic