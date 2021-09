Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Spezia-Udinese: Deulofeu dal 1′

Le scelte di Thiago Motta e Gotti per il match tra le due squadre bianconere di questo pomeriggio

Spezia e Udinese si affrontano in uno dei match in programma questo pomeriggio alle 15 in Serie A. Gli uomini di Thiago Motta puntano a rialzarsi tra le mura amiche dopo un inizio molto difficile e per questo motivo l'ex Inter cambia qualcosa in difesa. Negli ospiti c'è Deulofeu dal primo minuto al fianco di Pussetto. In ottica fantacalcio, ecco le formazioni ufficiali dell'incontro: