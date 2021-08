Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Torino-Atalanta: Belotti in panchina

Le due squadre sono pronte a debuttare in questo campionato nel match in programma alle 20.45

Torino-Atalanta è una delle due partite di Serie A in programma questa sera alle 20.45. I granata di Juric affrontano i bergamaschi di Gasperini in un match che non vedrà protagonisti i due bomber Belotti e Zapata. Il Gallo, non al meglio, va in panchina, mentre il colombiano resterà ai box ancora per un po'. In ottica fantacalcio, ecco le formazioni ufficiali: